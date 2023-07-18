Мир 18 июля 2023, 10:47 МИД Китая отреагировал на теракт на Крымском мосту МИД КНР: стороны украинского конфликта должны помнить о ненападении на гражданские объекты РИА «Новости»

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Стороны украинского конфликта должны помнить о соблюдении международного гуманитарного права и ненападении на гражданские объекты. Так в беседе с ТАСС прокомментировала теракт на Крымском мосту официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«Китай считает, что стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру», — подчеркнула Мао Нин.

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Жертвами теракта на Крымском мосту в ночь на 17 июля стали супруги из Белгородской области. Они ехали в отпуск вместе с 14-летней дочкой — девочка получила травмы. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте. Опоры моста не пострадали, но повреждения получило дорожное полотно. Вечером того же дня ситуацию с мостом на совещании обсудил президент РФ Владимир Путин.

Он поручил выяснить все обстоятельства ЧП, оказать помощь девочке, оставшейся сиротой, а также обеспечить всемерную поддержку людям, которые оказались в трудной ситуации на время, пока движение транспорта по мосту было приостановлено.