МИД Китая осудил Запад за попытки исключить Россию из переговоров

Некоторые страны Запада пытаются исключить Россию из международных переговоров. Такие действия являются некорректными, заявил глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг.

«Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», — сказал глава департамента. Его слова привело РИА «Новости».

О переговорах Фу Цонг заговорил на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он также поднимал тему ядерного вооружения. Глава департамента призвал США забрать свое ядерное оружие из Европы. Речь идет о бомбах и ракетах, число которых превышает 100 единиц.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20. Решение о формате участия примут непосредственно перед поездкой, уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы государств встретятся на саммите 15–16 ноября. Переговоры пройдут на индонезийском острове Бали.