МИД Китая одним фото продемонстрировал, как Запад видит мировое сообщество

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь одной картинкой продемонстрировал различие в понимании фразы «международное сообщество» у западных СМИ и у всего мира. Снимок он опубликовал в своем Twitter.

«Что „Международное Сообщество“ означает?» — написал дипломат в публикации.

Источник фото: Twitter

На верхней картинке выделены страны, которые являются мировым сообществом по мнению большинства государств, на нижней — по мнению западных СМИ.

До этого Лицзянь опубликовал в Twitter данные о военном присутствии США по всему миру: Штаты располагают 750 базами по крайней мере в 80 странах. При этом 173 тысяч военных дислоцированы в 159 государств.

Также ранее официальный представитель МИД КНР назвал США самой воинственной страной в мировой истории. По его мнению, Соединенные Штаты являются наиболее большой угрозой для мира и развития на планете. Об этом написало РИА «Новости».