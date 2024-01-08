Мир 08 января 2024, 12:24 МИД Китая не стал комментировать появление воздушных шаров возле Тайваня piqsels

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Министерство иностранных дел Китая решило не комментировать сведения о появлении воздушных шаров возле Тайваня. Вопрос не входит в компетенцию МИД, заявила официальный представитель ведомства Мао Нин на брифинге.

«Данная ситуация не относится к вопросам дипломатии», — сообщила она.

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Речь шла о приближении к острову трех аэростатов Народно-освободительной армии Китая 7 января. За сутки ВС Тайваня заметили также девять воздушных судов и четыре корабля, сообщили в тайваньском оборонном ведомстве.

Китайские воздушные суда также приблизились к острову 5 января. Тогда ВС Тайваня зафиксировали пять кораблей и два аэростата. В опознавательную зону противовоздушной обороны вошел китайский беспилотник-разведчик WZ-7. Для контроля ситуации Тайвань направил морской и воздушный патруль.

В декабре лидер КНР Си Цзиньпин рассказал о планах мирного воссоединения острова с материковой частью государства.