Мир 29 марта 2023, 10:58 МИД Китая не предоставил информацию о приглашении Си Цзиньпина на Украину Мао Нин: у МИД Китая нет информации по вопросу о приглашении Си Цзиньпина на Украину РИА «Новости»

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В МИД Китая заявили, что не могут предоставить какую-либо информацию о приглашении председателя КНР на Украину. Так официальный представитель ведомства Мао Нин прокомментировала журналистам данные о том, что украинский президент Владимир Зеленский отправил такое обращение Си Цзиньпину, сообщило РИА «Новости».

При этом Мао Нин отметила, что Китай поддерживает контакты со всеми сторонами кризиса на Украине.

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«Что касается вашего вопроса, у меня нет информации, которую мы могли бы предоставить», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о приглашении.

О своем желании встретиться с Си Цзиньпином Зеленский заявлял в интервью Associated Press. Он добавил, что в течение прошлого года никак не контактировал с председателем КНР.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее сообщал, что беседа двух лидеров по телефону не может состояться из-за некоторых организационных трудностей.