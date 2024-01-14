Мир 14 января 2024, 10:53 МИД Китая назвал тайваньский вопрос внутренним делом страны МИД Китая: тайваньский вопрос является внутренним делом КНР Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая независимо от изменений, которые происходят на острове. Об этом представитель МИД КНР Хуа Чуньин написал в своем заявлении, комментируя итоги выборов главы Тайваня.

По словам дипломата, КНР не изменит позиции, согласно которой Тайвань является частью страны.

Реклама

Как отметил Чуньин, Китай верит, что международное сообщество тоже будет придерживаться этого принципа и стремиться довести до конца «справедливое дело национального воссоединения».

Согласно принципу «одного Китая», только КНР является законным правительством единственного суверенного китайского государства. Его поддерживает Азербайджан, который осудил тайваньские выборы.