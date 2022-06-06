МИД Китая назвал санкции против России бесполезными и неизбирательными

Санкционное давление не решило кризис на Украине. Введенные против России неизбирательные санкции ударят по Европе и всему миру. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщило РИА «Новости».

«Факты доказывают, что санкционное давление не является верным способом решения украинского кризиса. Масштабные и неизбирательные санкции, введенные против России некоторыми странами, ничуть не облегчили ситуацию на Украине», — сказал он.

Ограничения уже повлияли на жизнь стран, а вслед за их эскалацией появятся новые проблемы. Чжао Лицзянь предрек Европе высокую инфляцию и безработицу, а миру в целом — энергетический и продовольственный кризисы.

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что шестой пакет санкций ЕС приведет к революции в экономике. Новые ограничения не достигли своей цели, и вместо «порванной в клочья» российской экономики европейцы навредили самим себе.