МИД Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не останется без серьезных последствий для Штатов. Об этом предупредил глава МИД КНР Ван И.

Тему поездки Пелоси на остров он обсудил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене, сообщил ТАСС.

«Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями», — сказал Ван И, подчеркнув, что ответственность за это полностью лежит на США.

Он обратил внимание, что визит Пелоси нарушил принцип одного Китая и двусторонних договоренностей США и КНР, что является посягательством на суверенитет и территориальную целостность КНР.

«Никто, никакая политическая сила, ни одна страна не сможет отколоть Тайвань от Китая», — заключил Ван И.

Визит Пелоси на Тайвань стал первым для политика из США такого ранга за последние 25 лет. Причем Китай несколько раз предупредил Штаты о том, что в ответ на эту поездку будут приняты меры.