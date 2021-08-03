МИД Китая назвал лживым доклад США о лабораторном происхождении коронавируса

Ложь и искаженные факты легли в основу доклада членов палаты представителей США об искусственном происхождении коронавируса и его утечке из лаборатории в Ухане. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Китая.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что американские конгрессмены не оставляют попыток дискредитировать и оклеветать Китай. Для этого они используют сфабрикованную ложь и искаженные факты, полностью лишенные достоверности и научной обоснованности.

«Действия конгрессменов США вызваны исключительно политическими корыстными интересами с целью оклеветать и дискредитировать Китай, мы решительно выступаем против и резко осуждаем их аморальные и подлые действия», — отметили в МИД Китая.

Также в ведомстве напомнили, что США спонсируют исследования вирусов по всему миру. Поэтому конгрессменам стоит провести расследование в собственной стране. Но лучше всего сконцентрироваться на борьбе с мировой пандемией и прекратить использовать ее для политических манипуляций.

Содержание доклада палаты представителей раскрыло издание The Hill. Согласно представленному отчету, коронавирус создали в лаборатории Уханя, откуда он вырвался на свободу. Документ составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств.

О вспышке неизвестной инфекции в городе Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения в конце декабря 2019 года. В начале января 2020 года Пекин официально объявил, что причиной новой пневмонии стал неизвестный ранее вид коронавируса. В марте ВОЗ объявила о пандемии новой инфекции.

Международная группа экспертов ВОЗ после поездки в Ухань в марте этого года выпустила доклад. В нем говорится, что лабораторная утечка коронавируса маловероятна. Специалисты не исключили, что возбудитель передался человеку через неустановленное животное, которое заразилось от летучих мышей.