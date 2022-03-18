МИД Китая назвал Европу жертвой конфликта на Украине

США подставляют своих европейских союзников и только делают вид, что их волнует проблема притока украинских беженцев в Европу. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Он также напомнил, как американский вице-президент Камала Харрис рассмеялась над вопросом журналистов о приеме жителей Украины в Штатах. Эпизод, о котором напомнил Чжао Лицзянь, произошел во время пресс-конференции Харрис с президентом Польши Анджеем Дудой, написало РИА «Новости».

«Можно сказать, что настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США созерцают огонь с противоположного берега, подставляя европейских союзников», — подчеркнул дипломат.

Представитель МИД КНР посоветовал властям США серьезно задуматься над первопричиной кризиса с беженцами, а также о роли Штатов и НАТО в ситуации на Украине. Он выразил надежду, что американские власти оперативно примут план по приему беженцев и начнут его реализовывать.