23 февраля 2023, 16:41
МИД Китая назвал домыслами сообщения о якобы поставках оружия России
МИД КНР: США клевещут на Китай сообщениями о якобы поставках оружия России
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ответил администрации президента США, которая якобы располагает данными разведки о решении Китая поставить России оружие. Он назвал эти слухи клеветой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил публицист-китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Так называемые разведданные США о поставках оружия России являются домыслами и клеветой в адрес Китая», — отметил Ван Вэньбинь.
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Ван Вэньбинь ранее уже обращался к американским властям. В частности, на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы военной помощи России, китайский дипломат призвал Вашингтон не заниматься распространением дезинформации.
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Накануне член политбюро ЦК компартии КНР Ван И во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил совместные усилия Пекина и Москвы в формировании многополярного мира.
США
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Китай
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