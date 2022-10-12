МИД Китая напомнил США о плане по захвату семи стран за пять лет | 360°

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МИД Китая напомнил США о плане по захвату семи стран за пять лет

Представитель МИД КНР Лицзянь напомнил о секретном плане Пентагона по захвату семи стран

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Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Twitter отрывок речи генерала армии Сухопутных войск США в отставке Уэсли Кларка. Она посвящена военным планам Пентагона двадцатилетней давности, уточнили РИА «Новости»

«Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь», — отметил дипломат.

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Это — резонансное выступление генерала в Клубе Содружества Калифорнии в 2007 году с докладом на тему «Время для лидерства: во имя долга, чести, страны». В ней раскрывается тайная стратегия Министерства обороны США. Пентагон планировал атаковать и уничтожить правительства в семи странах в течение пяти лет: в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране.

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Официальный представитель китайского МИД уже не первый раз оригинально комментирует действия США и других западных стран. Чжао Лицзянь процитировал одного из основателей рок-группы Pink Floyd, Роджера Уотерса, чтобы описать цели НАТО на Украине.

«Демократия — она только для богачей», — цитату с такой мыслью Владимира Ленина опубликовал представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter.

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