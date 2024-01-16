Мир 16 января 2024, 11:41 МИД Китая напомнил о позиции страны по украинскому кризису МИД КНР: Китай готов играть роль в содействии решению кризиса на Украине Shao Zedong / Global Look Press

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Власти Китая готовы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению украинского кризиса. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщило РИА «Новости».

«Я только что разъяснила позицию Китая по украинскому кризису, суть которой заключается в содействии примирению и проведению переговоров», — указала дипломат.

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Мао Нин подчеркнула, что КНР поддерживает взаимодействие со всеми сторонами, включая Украину.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял о сожалениях Киева по поводу неучастия КНР в переговорах по так называемой «формуле мира». Зеленский также успел заявить, что Украина надеется на участие китайской стороны в «саммите мира».

Встреча советников по нацбезопасности, посвященная «формуле мира», состоялась в Давосе 14 января, но завершилась без четкого плана действий. Китай к дискуссии подключаться не стал.