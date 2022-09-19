МИД Китая выразил протест после слов Байдена о помощи Тайваню в случае атаки | 360°

Мир 19 сентября 2022, 20:04 Поделиться Telegram

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Viber МИД Китая выразил протест после слов Байдена о помощи Тайваню в случае атаки МИД Китая выразил протест после слов президента Байдена о помощи Тайваню в случае атаки РИА «Новости»

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Китайские власти раскритиковали заявление американского президента Джо Байдена по Тайваню. Китай уже сделал США строгое представление. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Заявления американской стороны грубо нарушают принцип „одного Китая“ и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова», — сказала дипломат. Ее процитировало РИА «Новости».

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Ранее Байден заявил в эфире телеканала CBS заявил, что Штаты выступят в защиту Тайваня, если КНР предпримет попытку развязать военный конфликт. Он уточнил, что США начнут действовать «в том случае, если будет беспрецедентная атака».

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Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты не поощряют стремления Тайбэя к обретению независимости от Китая, несмотря на взаимодействие с островом.

Ситуация вокруг Тайваня накалилась после того, как летом этого года туда с визитом прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, который считает остров своим, не давал ей разрешение на такую поездку. После этого КНР начала проводить военные учения недалеко от Тайваня.

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