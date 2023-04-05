Мир 05 апреля 2023, 11:29 МИД Казахстана заявил об отсутствии проблем с организацией визита Путина после решения МУС Замглавы МИД Конуспаев: действие Римского статута МУС не касается Казахстана Пресс-служба Кремля

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Власти Казахстана не подписывали Римский статут Международного уголовного суда (МУС), поэтому на республику действие этого документа не распространяется. Нет никаких препятствий, чтобы организовать визит руководства России в страну вопреки решениям данной судебной инстанции. Такое заявление сделал замглавы МИД Казахстана Ермухамбет Конуспаев в беседе с РИА «Новости».

«На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет… призывов к действиям. <…> У нас никаких ограничений для поездок нет», — сказал он.

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По его словам, если на высшем уровне появится решение организовать визит представителей России в страну, то МИД Казахстана будет над этим работать. Известно, что юрисдикцию Международного уголовного суда также не признают такие страны как Россия, Белоруссия, Саудовская Аравия, Азербайджан, Турция, Индия, Иран, Китай, Индонезия, Египет, США.

Ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев счел это решение ничтожным.