МИД Казахстана заявил о возрастании роли «астанинского формата» в переговорах по Сирии

Роль «астанинского формата» во встречах по вопросу Сирии увеличилась в условиях приостановления Женевских переговоров. Такое мнение высказал заместитель премьера — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

Он отметил, что за Казахстаном за год независимости закрепился авторитет государства-медиатора, которое готово к открытому диалогу для поиска решений в конфликтах.

«Отражением этого является действующий астанинский процесс по межсирийскому урегулированию. Восемнадцатая международная встреча по Сирии, состоявшаяся 15–16 июня в Нур-Султане, показала, что в условиях приостановки Женевских переговоров роль „астанинского формата“ в сирийском урегулировании лишь возрастает», — сказал Тлеуберди во время международной конференции. Республика Казахстан в современной системе международных отношений». Его процитировало РИА «Новости».

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сказал, что российской стороне стало труднее работать в Женеве. В этом городе проходят заседания конституционного комитета Сирии. Он заявил, что вопрос с выбором нового места для таких собраний носит «не технический и не логистический оттенок, а больше политический». При этом Лаврентьев указал на враждебную политику Швейцарии.