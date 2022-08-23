МИД Казахстана вызвал посла Украины для беседы после слов про попытки «убить как можно больше русских»

МИД Казахстана вызвал к себе посла Украины Петра Врублевского и выразил протест чиновнику из-за его националистических высказываний. Об этом сообщили на сайте министерства.

С украинским послом разъяснительную беседу провел заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — сообщила пресс-служба министерства.

Ранее в Сети появился ролик, на котором похожий на украинского дипломата мужчина заявил, что «Киев старается убить как можно больше русских».

После чего совет Ассамблеи народа Казахстана назвал недопустимыми высказывания посла Украины в республике Петра Врублевского. Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку высказываний полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.