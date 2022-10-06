МИД Казахстана провел жесткий разговор с послом России | 360°

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МИД Казахстана провел жесткий разговор с послом России

МИД Казахстана сообщил о жестком разговоре с послом России после слов Захаровой

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Посла России в Казахстане Алексея Бородавкина пригласили в министерство иностранный дел страны, чтобы обсудить высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о после Украины. С Бородавкиным провели жесткий разговор, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МИД.

«Посла вызвали в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», — рассказали в пресс-службе.

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Захарова во вторник назвала возмутительной ситуацию вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Она напомнила, что российская сторона настаивала на высылке дипломата из Казахстана из-за резких высказываний о русских, однако он по-прежнему посещает приемы в качестве главы дипмиссии.

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Еще в августе в Сети появилось видео, на котором Врублевский заявил, что цель украинского режима — уничтожить как можно больше русских. Замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев на встрече с Врублевским выразил ему протест против таких формулировок. Затем, в сентябре, сообщалось, что дипломат в отпуске. В октябре посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в МИД РФ — ему указали на неприемлемость ситуации с украинским послом, которого до сих пор не выслала казахстанская сторона.

Казахстан

Мария Захарова

МИД РФ

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