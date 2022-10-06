МИД Казахстана провел жесткий разговор с послом России | 360°

Все новости
Общество
06 октября 2022, 12:34
Генпрокурор России возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама в Ханое
Мир
06 октября 2022, 12:34
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России
Реклама
Мир
06 октября 2022, 12:29
Премьер Бельгии предсказал беспорядки в Европе из-за энергетического кризиса
Подмосковье
06 октября 2022, 12:27
Сотрудники ГИБДД в Подмосковье помогли доставить женщину в роддом
Армия
06 октября 2022, 12:23
Фейк: предпринимателей в Марий Эл принуждают жертвовать на частичную мобилизацию
Эксклюзив
06 октября 2022, 12:22
Юрист объяснил, почему автомобили уехавших не изымут
Мир
06 октября 2022, 12:18
Эмир Катара досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров
Подмосковье
06 октября 2022, 12:13
ЦППК обновила десять электричек Казанского направления
Спецоперация
06 октября 2022, 12:12
ВСУ заминировали пять мостов в городе Запорожье