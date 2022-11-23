23 ноября 2022, 15:10
МИД Казахстана призвал отреагировать на высказывания «говорящих голов» на российском ТВ
Замглавы МИД Казахстана призвал власти РФ отреагировать на слова политолога Дробницкого
МИД Казахстана отреагировал на заявления российского политолога Дмитрия Дробницкого, назвавшего республикой «следующей проблемой» для РФ. Такое мнение эксперт высказал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». В ответ замглавы казахстанского ведомства Роман Василенко призвал власти России отреагировать на эти выступления, сообщило РИА «Новости».
Василенко отметил, что президент Казахстана, руководство МИД страны и спикеры палат парламента не раз давали оценку подобным комментариям «говорящих голов».
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«Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией», — подчеркнул замминистра.
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Кроме того, он указал на то, что со стороны властей РФ должна последовать соответствующая реакция на такие высказывания.
Запись фрагмента ток-шоу, которое выходит в эфире телеканала «Россия», ранее начали активно распространять в соцсетях в Казахстане. На видео политолог Дмитрий Дробницкий, который был одним из гостей передачи, заявил, что «следующей проблемой» станет Казахстан, потому в республике, по его мнению, «могут начаться нацистские процессы», как на Украине.
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