Мир 23 ноября 2022, 15:10 МИД Казахстана призвал отреагировать на высказывания «говорящих голов» на российском ТВ Замглавы МИД Казахстана призвал власти РФ отреагировать на слова политолога Дробницкого РИА «Новости»

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МИД Казахстана отреагировал на заявления российского политолога Дмитрия Дробницкого, назвавшего республикой «следующей проблемой» для РФ. Такое мнение эксперт высказал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». В ответ замглавы казахстанского ведомства Роман Василенко призвал власти России отреагировать на эти выступления, сообщило РИА «Новости».

Василенко отметил, что президент Казахстана, руководство МИД страны и спикеры палат парламента не раз давали оценку подобным комментариям «говорящих голов».

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«Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией», — подчеркнул замминистра.

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Кроме того, он указал на то, что со стороны властей РФ должна последовать соответствующая реакция на такие высказывания.

Запись фрагмента ток-шоу, которое выходит в эфире телеканала «Россия», ранее начали активно распространять в соцсетях в Казахстане. На видео политолог Дмитрий Дробницкий, который был одним из гостей передачи, заявил, что «следующей проблемой» станет Казахстан, потому в республике, по его мнению, «могут начаться нацистские процессы», как на Украине.