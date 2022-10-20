МИД Казахстана оценил внесение Токаева в базу «Миротворца» | 360°

Мир 20 октября 2022, 09:59 МИД Казахстана оценил внесение Токаева в базу «Миротворца» Глава МИД Казахстана Тлеуберди: внесение Токаева в «Миротворец» не отражает мнение Украины пресс-служба Кремля

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Упоминание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в базе «Миротворца» не отражает официальную позицию Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел среднеазиатской страны Мухтар Тлеуберди. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее», — отметил он.

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По словам Тлеуберди, официальные представители Украины не являются авторами, контролерами и иными лицами, причастными к ведению базы «Миротворца». Поэтому упоминание Токаева на этом сайте нельзя приравнивать к государственной позиции.

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«Там больше ссылка идет на его высказывания, поэтому какая-то определенная реакция, я думаю, не нужна», отметил Тлеуберди.

Ранее стало известно, что МИД Казахстана изменил место работы значительной части сотрудников посольства страны на Украине. Утром 20 октября Тлеуберди заявил, что теперь сотрудники этого ведомства ведут дела из Варшавы.