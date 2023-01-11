Мир 11 января 2023, 10:11 МИД Казахстана отрекся от участия в акции с«юртой несокрушимости» в Буче МИД Казахстана опроверг слухи об участии в акции с «юртой несокрушимости» на Украине Скриншот с видео / YouTube

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Посольство Казахстана никак не связано с акцией, в рамках которой установили «юрту несокрушимости» в Киевской области. Это была частная инициатива. Такое заявление сделал официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, написал ТАСС.

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — сказал он, комментируя тему установки юрты.

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Дипломат напомнил, что юрта является традиционным жилищем кочевников, ее легко собрать и перенести на новое место. Именно поэтому выбор бизнесменов из Казахстана пал на это вид жилья.

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Смардияров подчеркнул, что в республике живут 300 тысяч украинских граждан, а на территории Украины есть казахская диаспора. Эти люди общаются между собой и помогают друг другу.

«В этом нет никакой проблемы, это естественно», — заявил представитель МИД Казахстана.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Казахстана отреагировать на появившуюся в интернете информацию, что «юрты несокрушимости» установили в Буче якобы при участии Министерства иностранных дел республики.