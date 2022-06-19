МИД Казахстана назвал ситуацию на Украине поводом для запрета ядерного оружия

Текущая ситуация в зоне спецоперации России на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного вооружения. Таким мнением поделился глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в материале для местного издания Liter.

Он написал для этой газеты статью под названием «Договор о запрещении ядерного оружия — новая реальность в процессе ядерного разоружения». Тлеуберди напомнил слова генсека ООН Антониу Гутерриша. Тот сказал, что в данный момент рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, а угроза их применения реальнее, чем в момент пика холодной войны..

«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — заявил Тлеуберди.

Также он подчеркнул, что 21–23 июня 2022 года в Вене пройдет первая встреча государств — подписантов Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Тлеуберди назвал это мероприятие «историческим событием в сфере ядерного разоружения» и призвал участников встречи разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года. По его словам, этот документ можно было бы приурочить к столетнему юбилею ООН.