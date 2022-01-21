МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по протестам

Резолюция Европейского парламента по ситуации с протестными акциями в стране основана на необъективных данных и носит предвзятый характер. Об этом гласит заявление на официальном сайте ведомства.

МИД выразил свою озабоченность в связи с отсутствием объективной оценки событий в Казахстане в начале года. Также ведомство считает нецелесообразным публикацию подобных документов до оглашения официальными лицами Казахстана результатов собственного расследования.

Депутаты Европейского парламента не запрашивали никаких официальных комментариев или разъяснений, сообщил МИД.

«Поспешное принятие этой резолюции Европарламентом негативно повлияет и подорвет процесс принятия и реализации президентских реформ, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества», — говорится в заявлении МИД Казахстана.

В резолюции европейские депутаты призвали наложить санкции на отдельных казахстанских чиновников из-за нарушений прав человека в ходе январских протестов.

В Казахстане в начале января начались протесты после повышения цен на сжиженный газ пропан/бутан. В ряде городов произошли погромы и столкновения с полицией, а президент Касым-Жомарт Токаев попросил ввести миротворческие войска по линии ОДКБ.