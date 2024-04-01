01 апреля 2024, 17:52
МИД Казахстана дал гражданам рекомендации в связи с терактом в «Крокусе»
МИД Казахстана посоветовал гражданам в РФ всегда иметь при себе документы
Находящимся на территории России гражданам Казахстана следует носить с собой документы, чтобы при необходимости предъявить их правоохранителям. Об этом заявил представитель МИД республики Айбек Смадияров на брифинге, сообщила «Российская газета».
Он напомнил о произошедшем недавно теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и отметил, что в России принимаются дополнительные меры безопасности.
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«Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности», — подчеркнул дипломат.
Смадияров добавил, что граждане Казахстана не обращались в дипведомство с жалобами по поводу задержаний.
Ранее Следственный комитет России установил еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По информации ведомства, подозреваемый мог переводить террористам деньги для проживания.
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Теракт в «Крокусе»
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