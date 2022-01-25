МИД Канады призвало своих граждан не ездить на Украину
Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан не ездить на Украину. Такое решение МИД аргументировал ситуацией на границе.
«Избегайте необязательных поездок на Украину ввиду продолжающихся угроз со стороны России и военных приготовлений в стране и вокруг нее. Если вы находитесь на Украине, вам следует оценить, является ли ваше пребывание необходимым», — такой текст привели канадские дипломаты на своем сайте.
Киев и западные государства в последнее время пытаются представить ситуацию таким образом, будто бы Россия планирует напасть на Украину, и выражают обеспокоенность якобы активностью российских войск у украинских границ.
Россия неоднократно отвергала подобные обвинения и отвечала на них отрицательно, уверяя, что ни на кого нападать не собирается. Заявления о российской агрессии — это предлог, чтобы нарастить военные мощности НАТО у российских рубежей.
Ранее в Вашингтоне сообщили, что США не будет уступать России в вопросах безопасности, а любые шаги должны быть взаимными.