Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан не ездить на Украину. Такое решение МИД аргументировал ситуацией на границе.

«Избегайте необязательных поездок на Украину ввиду продолжающихся угроз со стороны России и военных приготовлений в стране и вокруг нее. Если вы находитесь на Украине, вам следует оценить, является ли ваше пребывание необходимым», — такой текст привели канадские дипломаты на своем сайте.

Киев и западные государства в последнее время пытаются представить ситуацию таким образом, будто бы Россия планирует напасть на Украину, и выражают обеспокоенность якобы активностью российских войск у украинских границ.

Россия неоднократно отвергала подобные обвинения и отвечала на них отрицательно, уверяя, что ни на кого нападать не собирается. Заявления о российской агрессии — это предлог, чтобы нарастить военные мощности НАТО у российских рубежей.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что США не будет уступать России в вопросах безопасности, а любые шаги должны быть взаимными.