Мир 29 мая 2023, 10:38 МИД Южной Кореи потребовал КНДР отказаться от запуска спутника Южная Корея сочла планы КНДР по запуску спутника нарушением резолюции Совбеза ООН piqsels

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Южная Корея выступила с осуждением плана КНДР по запуску спутника. Соседняя страна расценила это как нарушение резолюций Совбеза ООН, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление МИД Республики Корея.

МИД Южной Кореи напомнил, что резолюция Совбеза ООН запрещает любые запуски при помощи технологий баллистических ракет. Внешнеполитическое ведомство также назвало пуск «незаконным актом, который не может быть оправдан ни под каким предлогом».

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«Наше правительство выносит решительное предостережение касательно объявления Северной Кореей о грядущей провокации, которая угрожает миру в регионе, и настоятельно призывает немедленно отказаться от своего незаконного плана по запуску (спутника — прим. ред.)», — заявили в южнокорейском ведомстве.

Там сказали, что если Северная Корея проведет запуск, то заплатит за это высокую цену. Ранее появились сведения, что КНДР проинформировала Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня 2023 года.