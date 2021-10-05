МИД Японии выступил за мирное урегулирование ситуации вокруг Тайваня
Об этом рассказал глава ведомства Тосимицу Мотэги
МИД Японии считает необходимым мирно урегулировать ситуацию вокруг Тайваня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Тосимицу Мотэги.
«Япония придерживается мнения о том, что мир и стабильность вокруг Тайваня является важным аспектом, и рассчитывает на мирное урегулирование вопросов», — заявил он.
По данным RT, министр добавил, что Япония «серьезно рассмотрит вопрос ее будущих действий и необходимой подготовки».
Ранее Китай направил к Тайваню рекордное количество военных самолетов. К берегам острова были направлены 38 боевых машин.