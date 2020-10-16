МИД Японии выразил протест из-за поездки генпрокурора РФ на Курилы

По данным информагентства, в рамках поездки Краснов облетел острова Итуруп, Шикотан и Кунашир. Отмечается, что по итогам встреч с местным населением генпрокурор дал ряд поручений, в частности проверить цены на товары первой необходимости и качество сотовой связи.

«Утро.ру» указало на заявление японского МИД, в котором говорится, что визит Краснова несовместим с позицией Токио касательно принадлежности островов Курильских гряды.