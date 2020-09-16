facebook_pixel
    16 сентября 2020, 08:53

    МИД Японии рассказал о намерении заключить с Россией мирный договор

    Александра Ломейко

    Японские власти рассчитывают развивать отношения с РФ. Сотрудничать Токио хочет в разных областях, в том числе в плане заключения мирного договора между двумя государствами.
    МИД Японии рассказал о намерении заключить с Россией мирный договор

    В МИД Японии объяснили РИА «Новости», что пока воздерживаются от каких-либо прогнозов. Однако власти страны в своей политике исходят из национальных интересов.

    «Правительство Японии <…> намерено развивать японско-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора», — заметили в министерстве.

    Ведомство добавило, что сотрудничество также будет вестись по линии экономики и культуры.

    Премьер-министром Японии 16 сентября стал Есихидэ Суга. Он сменил ушедшего в отставку Синдзо Абэ.

    Отсутствие мирного договора между Токио и Москвой омрачает взаимоотношения между странами. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

    В 2018 году в Сингапуре прошла встреча президента РФ Владимира Путина и тогдашнего японского премьера. Стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору, который основан на советско-японской декларации 1956 года.

    Новости SMI.FM