МИД Японии рассказал о намерении заключить с Россией мирный договор

Японские власти рассчитывают развивать отношения с РФ. Сотрудничать Токио хочет в разных областях, в том числе в плане заключения мирного договора между двумя государствами.

В МИД Японии объяснили РИА «Новости», что пока воздерживаются от каких-либо прогнозов. Однако власти страны в своей политике исходят из национальных интересов.

«Правительство Японии <…> намерено развивать японско-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора», — заметили в министерстве.

Ведомство добавило, что сотрудничество также будет вестись по линии экономики и культуры.

Премьер-министром Японии 16 сентября стал Есихидэ Суга. Он сменил ушедшего в отставку Синдзо Абэ.

Отсутствие мирного договора между Токио и Москвой омрачает взаимоотношения между странами. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

В 2018 году в Сингапуре прошла встреча президента РФ Владимира Путина и тогдашнего японского премьера. Стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору, который основан на советско-японской декларации 1956 года.