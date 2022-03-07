МИД Японии присвоил России третий уровень опасности

Японский МИД присвоил всей территории России третий уровень опасности. Жителям страны рекомендовали воздержаться от поездок в РФ. О своем решении ведомство сообщило на официальном сайте.

Согласно заявлению, территории всей России присвоен третий уровень опасности из четырех возможных. Ранее наивысший уровень опасности распространили на пограничные с Украиной регионы страны. Свое решение МИД Японии объяснил ограничением полетов, которое другие страны ввели для российских авиакомпаний.

«Есть опасение, что эти ограничения будут еще более усилены», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Находящимся в России японцам рекомендовали воспользоваться коммерческими рейсами, чтобы выехать из страны. Тех, кто планировал поездку в РФ, призвали отказаться от нее вне зависимости от целей путешествия. Согласно данным МИД Японии, сейчас на территории России находятся 2,4 тысячи японцев.

Спецоперация началась на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины.