    28 января 2020, 07:38

    МИД Японии назвал место работы задержанного в РФ журналиста

    Александра Ломейко

    Задержание японского журналиста в России не ушло от внимания Токио. В МИД страны в курсе ситуации, но разглашать подробности не стали. Министерство только уточнило, на какое СМИ работал японец.
    МИД Японии назвал место работы задержанного в РФ журналиста

    Во внешнеполитическом ведомстве Японии РИА «Новости» рассказали, что 25 декабря правоохранители задержали журналиста агентства Kyodo.

    «У него выяснили цели сбора информации (для его материала), а затем он был отпущен и на следующий день покинул страну», — уточнили в МИД.

    Представитель министерства заметил, что ведомство «воздерживается от раскрытия подробностей дипломатических контактов» по этому вопросу.

    По информации портала «Вести: Приморье», который сослался на источник в дипломатических кругах Владивостока, журналиста зовут Кэничи Иинума.

    Подданного Японии задержали во Владивостоке, когда он пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале. В РФ неудачливый шпион въехал по журналисткой визе. Ему объявили официальное предостережение и дали 72 часа, чтобы покинуть Россию. Японским дипломатам в Москве вручили ноту протеста в связи с произошедшим.