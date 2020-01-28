МИД Японии назвал место работы задержанного в РФ журналиста
Во внешнеполитическом ведомстве Японии РИА «Новости» рассказали, что 25 декабря правоохранители задержали журналиста агентства Kyodo.
«У него выяснили цели сбора информации (для его материала), а затем он был отпущен и на следующий день покинул страну», — уточнили в МИД.
Представитель министерства заметил, что ведомство «воздерживается от раскрытия подробностей дипломатических контактов» по этому вопросу.
По информации портала «Вести: Приморье», который сослался на источник в дипломатических кругах Владивостока, журналиста зовут Кэничи Иинума.
Подданного Японии задержали во Владивостоке, когда он пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале. В РФ неудачливый шпион въехал по журналисткой визе. Ему объявили официальное предостережение и дали 72 часа, чтобы покинуть Россию. Японским дипломатам в Москве вручили ноту протеста в связи с произошедшим.