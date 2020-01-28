МИД Японии назвал место работы задержанного в РФ журналиста

Задержание японского журналиста в России не ушло от внимания Токио. В МИД страны в курсе ситуации, но разглашать подробности не стали. Министерство только уточнило, на какое СМИ работал японец.

Во внешнеполитическом ведомстве Японии РИА «Новости» рассказали, что 25 декабря правоохранители задержали журналиста агентства Kyodo.

«У него выяснили цели сбора информации (для его материала), а затем он был отпущен и на следующий день покинул страну», — уточнили в МИД.

Представитель министерства заметил, что ведомство «воздерживается от раскрытия подробностей дипломатических контактов» по этому вопросу.

По информации портала «Вести: Приморье», который сослался на источник в дипломатических кругах Владивостока, журналиста зовут Кэничи Иинума.

Подданного Японии задержали во Владивостоке, когда он пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале. В РФ неудачливый шпион въехал по журналисткой визе. Ему объявили официальное предостережение и дали 72 часа, чтобы покинуть Россию. Японским дипломатам в Москве вручили ноту протеста в связи с произошедшим.