26 июня 2023, 03:13
МИД Израиля вызовет посла Украины после обвинений в пророссийской позиции
МИД Израиля подтвердил, что вызовет украинского посла Евгения Корнийчука для вынесения выговора. Причиной послужили заявления Киева с упреками в адрес страны в пророссийской позиции, сообщило РИА «Новости».
Кроме того, украинские власти обвинили Тель-Авив в «практически отсутствующей» помощи Киеву. Информацию о вызове посла накануне озвучил на закрытом брифинге министр иностранных дел страны Эли Коэн. Он назвал заявление Украины резким и неприемлемым.
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Посольство Украины в Тель-Авиве утром в воскресенье, 25 июня, опубликовало заявление с упреками в адрес Израиля. В частности, в нем говорилось, что власти страны делают недостаточно для помощи Киеву в конфликте с Россией.
Визит Коэна в Киев назвали бесплодным, а отказ от поставок оружия — «вымышленным и спекулятивным». В коммюнике подчеркивается, что «израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете, активно налаживает отношения с Россией». И в этом усматривается «пророссийская позиция» государства.
Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн прокомментировал вышеозначенное заявление Киева. Он сообщил, что не собирается опускаться до дискуссий на эту тему.
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