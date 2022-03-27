МИД Израиля охарактеризовал стрельбу в Хадере как теракт

Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало вооруженное нападение в Хадере как теракт. В результате погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

«Кровавый теракт в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых. Террористы были ликвидированы сотрудниками полиции Израиля», — отметили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что в результате нападения с использованием автоматического огнестрельного оружия в Хадере погибли двое, еще шестеро — получили ранения. В числе пострадавших оказались сотрудники полиции. При этом в СМИ указывали разное число пострадавших правоохранителей: одни писали, что ранения получили двое полицейских, другие упоминали троих.

По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом» в числе пострадавших оказались двое мужчин в возрасте 20 лет, 45-летний мужчина и 20-летняя девушка.