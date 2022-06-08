МИД Италии увидел угрозу в словах Медведева о врагах России

В Италии сочли «серьезными и опасными» резкие высказывания зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведева о врагах государства. Их назвали угрозой для диалога по прекращению огня.

Глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо охарактеризовал заявление Медведева как неприемлемое. Его слова привело агентство ANSA.

«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России», — отметил дипломат.

Ди Майо подчеркнул, что слова зампреда Совбеза РФ нельзя считать знаком диалога, стремления прекратить огонь и попыткой восстановить мир.

Медведев в своем Telegram-канале пояснил, почему крайне негативно высказывается в адрес зарубежных политиков.

«Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал политик.