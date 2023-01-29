Мир 29 января 2023, 20:02 МИД Италии отказался поставлять оружие ВСУ Глава МИД Италии Таяни: страна не поставит ВСУ наступательное вооружение РИА «Новости»

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ВСУ не получат от Италии вооружение для наступательных маневров. Об этом сообщил министр иностранных дел европейской страны Антонио Таяни. Он оценил ситуацию на Украине в эфире ток-шоу на третьем канале государственного телевидения Rai.

По его словам, ситуация в зоне боестолкновений ВСУ и союзных сил достаточно сложная.

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«Мы крайне обеспокоены, все работаем на достижение мира», — отметил Таяни.

Также он со ссылкой на решение парламента Италии заявил, что страна готова отправить Украине оборонительное оружие. Таяни сказал, что его государство не согласится на поставку боеприпасов, которые можно применить для наступления. Такую позицию итальянского правительства он объяснил отсутствием конфликта между Россией и его страной.

Также Таяни сказал, что его коллеги не выступают против населения РФ. По его словам, Италия только помогает Украине защитить ее независимость.