Мир 13 апреля 2023, 15:33 МИД Ирана заявил об обеспокоенности из-за данных о биолабораториях США на Украине Представитель МИД Чафи: Иран обеспокоен данными о биолабораториях США на Украине РИА «Новости»

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Появившаяся информация об американских биологических лабораториях на территории Украины вызвала глубокую тревогу у Ирана. Эти данные необходимо расследовать, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи на своей странице в Twitter, сообщил ТАСС.

«Новости о военных биолабораториях США на Украине и в некоторых других странах мира вызывают глубокую тревогу», — написал он.

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По его словам, такие действия на Украине противоречат международным обязательствам Соединенных Штатов, например соблюдению Конвенции о биологическом оружии. Чафи отметил, что наличие биолабораторий представляет угрозу для человечества. Дипломат добавил, что по данному факту надо провести беспристрастное международное расследование.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что российские депутаты разошлют во все страны мира доклад о работе американских биолабораторий на украинской территории. Об этом написало Nation News.