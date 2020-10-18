МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны

В дипломатическом ведомстве указали, что оружейное эмбарго прекратило действовать с 18 октября.

«С сегодняшнего дня все рестрикции в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ираном и Ирану <…> автоматически перестают действовать» — говорится в сообщении иранского МИД. Его приводит РИА ФАН.

Тегеран смог обеспечить свои нужды в оборонной сфере на 90% за счет собственного производства, заявил официальный представитель дипломатического ведомства страны Саид Хатибзаде. По его словам, Иран не зависит от иностранных государств.

Американский госсекретарь Майк Помпео в августе передал председателю Совбеза ООН жалобу, в которой говорилось о неисполнении Ираном СВПД, который был принят в 2015 году.

Тогда Вашингтон заявил о желании запустить процедуру восстановления санкций ООН против Тегерана. Однако подавляющее большинство членов Совбеза выступили против инициативы американской стороны. В МИД России тогда заявили, что США спекулируют угрозами в адрес Ирана и вводят в заблуждение мировое сообщество. Тем самым Вашингтон наносит удар по репутации СБ ООН.