МИД Ирана подтвердил подлинность слитых в Сеть высказываний Зарифа о России

Разговор министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о переговорах по ядерной сделке с Россией и роли в них погибшего генерала Касема Сулеймани не предназначался для публикации, заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде. Дипломат подчеркнул, что слова Зарифа нужно рассматривать полностью, а не трактовать отдельные попавшие в Сеть высказывания.

«Неясно, кем и для каких целей разговор был выборочно опубликован в информационном пространстве», — подчеркнул Хатибзаде. Его процитировало РИА «Новости».

Он обратил внимание, что глава МИД Ирана отзывался о Сулеймани с уважением, говорил о мудрости, благоразумии и смелости генерала.

Фрагменты беседы Зарифа ранее распространила газета The New York Times. В них министр высказал критику в адрес Сулеймани из-за решения генерала разрешить российским военным самолетам пролететь над Ираном. Также у Зарифа вызвало недовольство переброска военной техники и персонала в Сирию, которую государственная авиакомпания Iran Air провела без ведома правительства.

Зариф также заявил, что Сулеймани якобы работал с Москвой над тем, чтобы саботировать сделку по ядерной программе Ирана. Министр высказал мнение, что российская сторона не заинтересована в успехе соглашения, поэтому «приложила все усилия», чтобы создать препятствия для его заключения.

Весной 2018 года США заявили об одностороннем выходе из сделки. После этого Вашингтон возобновил санкции против Ирана. В ответ Тегеран объявил, что отказывается от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Сейчас иранские власти и американская сторона ведут переговоры в Вене, направленные на возрождение ядерной сделки. Посредником в них выступает Европа.