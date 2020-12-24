МИД Ирана отверг обвинения США в атаке на посольство в Ираке

Иран заявил, что не имеет отношения к атаке на американское посольство в Ираке. Об сказал официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

«Как уже неоднократно заявлялось, Иран отвергает нападения на дипломатические и жилые объекты», — заявил Хатибзаде и назвал обвинения фальшивыми и безосновательными. Его процитировало РИА «Новости».

С таким обвинением в адрес Ирана выступил президент США Дональд Трамп. Хатибзаде посоветовал американскому лидеру не нагнетать обстановку и отказаться от «авантюристских и опасных действий в свои последние дни в Белом доме».

В конце пришлой недели «зеленая зона» в Багдаде, где находятся правительственные здания и посольства разных стран, подверглась ракетному обстрелу.

Местные СМИ писали, что системы ПВО на территории американского посольства отразили атаку. Посольство Штатов в Багдаде сообщило о небольших повреждениях на территории своего представительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедшем проиранское ополчение. Тегеран отверг обвинения.