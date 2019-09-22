  • МИД Ирана назвал решение США перебросить войска на Ближний Восток позерством

    22 сентября 2019, 08:26

    Андрей Иванов

    Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил решение Вашингтона усилить воинское присутствие на Ближнем Востоке после атаки на саудовские НПЗ. В интервью СBS он назвал это позерством.
    МИД Ирана назвал решение США перебросить войска на Ближний Восток позерством

    Зариф подчеркнул, что позерство такого рода не поможет решить ни одну проблему и указал, что в ситуации после нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии «все движется в неверном направлении». Об этом пишет сайт Nation News.

    Ранее президент США Дональд Трамп приказал усилить контингент американских войск на Ближнем Востоке в качестве ответа на «агрессию Ирана против Саудовской Аравии».

    Отношения между Ираном и Вашингтоном обострились после атаки дронов на нефтяные объекты компании Saudi Aramco. После этого мировая добыча нефти сильно снизилась, а цены на черное золото стали расти.

    Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы, с которыми воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Тем не менее США обвинили в случившемся Тегеран.

    Иранская сторона полностью отрицает свою причастность к произошедшему.