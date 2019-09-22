МИД Ирана назвал решение США перебросить войска на Ближний Восток позерством

Зариф подчеркнул, что позерство такого рода не поможет решить ни одну проблему и указал, что в ситуации после нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии «все движется в неверном направлении». Об этом пишет сайт Nation News.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал усилить контингент американских войск на Ближнем Востоке в качестве ответа на «агрессию Ирана против Саудовской Аравии».

Отношения между Ираном и Вашингтоном обострились после атаки дронов на нефтяные объекты компании Saudi Aramco. После этого мировая добыча нефти сильно снизилась, а цены на черное золото стали расти.

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы, с которыми воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Тем не менее США обвинили в случившемся Тегеран.

Иранская сторона полностью отрицает свою причастность к произошедшему.