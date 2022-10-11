МИД Индонезии подтвердил участие Путина и Зеленского в саммите G20 на Бали | 360°

Все новости
Подмосковье
11 октября 2022, 17:47
Подмосковье погасило 25% от номинальной стоимости облигаций 2019 года
Подмосковье
11 октября 2022, 17:42
Общественный транспорт Подмосковья подготовят к зиме до конца октября
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Эксклюзив
11 октября 2022, 17:36
«Еду помогать нашим». Врач-реаниматолог из Балашихи будет спасать раненых в ходе СВО
Подмосковье
11 октября 2022, 17:33
Более 150 тысяч человек приняли участие во встречах и концертах ко Дню пожилого человека в Подмосковье
Спецоперация
11 октября 2022, 17:29
Канада обучит в Польше украинских военных
Важное
11 октября 2022, 17:22
«Молчали бы лучше». Захарова отреагировала на заявления Британии о военных преступлениях
Подмосковье
11 октября 2022, 17:21
Доля привлеченных Подмосковьем инвестиций выросла на 9,3% за первое полугодие
Подмосковье
11 октября 2022, 17:17
Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Подмосковье
Эксклюзив
11 октября 2022, 17:17
Собиравшего деньги под предлогом помощи беженцам Донбасса задержали в Татарстане