МИД Индонезии подтвердил участие Путина и Зеленского в саммите G20 на Бали | 360°

Важное 11 октября 2022, 16:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber МИД Индонезии подтвердил участие Путина и Зеленского в саммите G20 на Бали Okezone: в МИД Индонезии подтвердили участие Путина и Зеленского в саммите G20 РИА Новости

Читать 360tv в

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» на острове Бали. Слова главы индонезийского МИД привел портал Okezone.

«Ответ на наше приглашение все еще положительный», — заявила Марсуди.

Реклама

По ее словам, ведомство продолжает поддерживать связь с Путиным и Зеленским. При этом министр заметила, что ситуация в мире динамична, написал РБК.

Реклама

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Зеленского пригласили на мероприятие, хотя Украина не входит в «Большую двадцатку». Путин ранее сообщал, что получил приглашение на саммит. Он не дал однозначного ответа о личном участии, но подчеркнул, что Россия будет представлена на встрече обязательно.

«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», — сказал президент РФ на пресс-конференции по итогам визита в Самарканд в сентябре.

1 0 0 0 0 1