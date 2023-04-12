Мир 12 апреля 2023, 07:25 МИД Индии сообщил о просьбах Украины дать ей медикаменты МИД Индии: Украина попросила о дополнительных медикаментах и медоборудовании Pxhere

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Украинские власти попросили Индию предоставить им для страны дополнительные медицинское оборудование и медикаменты. Об этом сообщил индийский МИД после визита первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в Нью-Дели, написало РИА «Новости».

Украинский дипломат прилетела в Дели с рабочей поездкой 10 апреля. Она встретилась с секретарем Западного управления МИД Индии Санджаем Вермой, а также государственным министром иностранных дел и культур страны Минакши Лекхи.

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Известно, что Джапарова и индийская сторона обсудили международные и двусторонние вопросы. Также она передала письмо президента Владимира Зеленского, которое адресовано премьер-министру Нарендре Моди.

«Она также поделилась запросом Украины о дополнительных гуманитарных поставках, включая медикаменты и медицинское оборудование», — добавили в МИД Индии.

Джапарова во время переговоров с Вермой рассказала о текущем положении дел на Украине и допустила, что восстановление инфраструктуры в стране может стать хорошей возможностью для компаний Индии.