Мир 17 мая 2023, 09:21 МИД Индии ответил на угрозы Борреля ограничить поставки нефтепродуктов из страны МИД Индии предложил Боррелю перечитать правила ЕС в ответ на угрозы из-за российской нефти Pxhere

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Главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю следует перечитать правила Совета Евросоюза, прежде чем обвинять Индию в обходе санкций против России. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, написало агентство ANI.

Так Джайшанкар прокомментировал призыв Борреля наказать Индию за поставки переработанной российской нефти. Он пояснил, что нефть из России перерабатывается в третьих странах и таким образом перестает рассматриваться в качестве российского продукта.

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Боррель ранее заявил, что Евросоюзу следует ограничить возможность Индии перепродавать нефть из России в качестве переработанных продуктов. Он указал, что это является обходом санкций.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза в конце 2022 года ввели ценовой потолок на поставки российской нефти, ограничив их 60 долларами за баррель. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении поставок отечественной нефти и нефтепродуктов покупателям на таких условиях. В апреле российский лидер подписал еще один указ, регламентирующий поставки нефти дружественными странами вне зависимости от потолка цен.