МИД Индии объяснил, почему Меркель слушала гимн сидя

По данным информагентства, канцлера Германии по прибытии встретил индийский премьер Нарендра Моди в сопровождении почетного караула. Они приняли участие в поминальной церемонии, в ходе которой было необходимо возложить цветы на памятник Махатмы Ганди, который сыграл ключевую роль в борьбе Индии за независимость. Во время звучания гимнов обеих стран, вопреки протоколу Меркель сидела на стуле, сложив руки на коленях.

«К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем», — цитирует представителя внешнеполитического ведомства Индии «Газета.ru».

Он добавил, что германская сторона заранее попросила провести церемонию таким образом, поэтому данное обстоятельство не стало для принимающей страны форс-мажором.