Мир 06 сентября 2023, 11:58 МИД Индии объяснил переименование страны в Бхарат МИД Индии попросил не считать введение слова «Бхарат» переименованием страны Unsplash

Читать 360tv в

Индия не стала переименовывать страну, так как словом «Бхарат» власти обозначили дополнительное название, которое упоминалось в конституции. Об этом заявил в интервью агентству ANI министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Слово «Бхарат» использовали для обозначения Индии в материалах к саммиту G20. После этого в прессе появились сообщения о переименовании страны.

Реклама

«Индия — это Бхарат, это прописано в конституции. Пожалуйста, я бы пригласил всех прочитать это», — заявил дипломат.

По его словам, новое слово отразило «значение, понимание и коннотацию», прописанные в конституции. В документе страна имела разные названия на двух официальных языках: «Индия» на английском и «Бхарат» на хинди.

Ранее профессор МГУ Борис Захарьин рассказал, что Индия носила название Бхарата вплоть до позднего Средневековья. Название произошло от мифической фигуры. Позже слово вытеснило именование Индия, которое дали стране англичане-колонизаторы.