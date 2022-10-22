МИД и Минобороны Германии запросили 2,2 млрд евро на помощь Украине в следующем году | 360°

Мир 22 октября 2022, 11:49 МИД и Минобороны Германии запросили 2,2 млрд евро на помощь Украине в следующем году Der Spiegel: МИД и Минобороны ФРГ запросили 2,2 млрд евро на помощь Украине в 2023 году wikipedia

Читать 360tv в

Глава МИД Германии Анналена Бербок и немецкий министр обороны Кристине Ламбрехт попросили выделить на военную помощь Киеву в 2023 году 2,2 миллиарда евро. Об этом сообщили сотрудники издания Der Spiegel.

Они сослались на информацию из письма, которое Бербок и Ламбрехт отправили министру финансов Германии Кристиану Линднеру.

Реклама

В текущем распределении бюджета ФРГ на следующий год заложено 697 миллионов евро на военную помощь Украине. Согласно письму, Бербок и Ламбрехт предложили увеличить эту сумму более чем в три раза.

Реклама

По их мнению, такой объем затрат продемонстрирует ответственность за ожидания международных партнеров. Они раскритиковали текущий согласованный бюджет на поддержку Украины. Оба министра отметили, что от размера этой помощи зависит международная репутация страны.

Мнение Линднера относительно заявлений и просьб со стороны Бербок и Ламбрехт пока не известно. Однако, по мнению журналистов Der Spiegel, Минфин вряд ли одобрит это предложение. Авторы материала напомнили, что в стране ожидается энергетический кризис, а сам Линднер неоднократно призывал членов правительства Германии к экономному подходу.