Мир 21 ноября 2022, 06:53 МИД и Минфин Японии поспорили из-за грантов для дружественных России стран Минфин Японии потребовал от МИД не выделять деньги 19 странам, не осудившим Россию РИА «Новости»

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Власти Японии решили помочь 19 странам и их неправительственным организациям. Министерство финансов узнало, что они не поддержали санкции против России, и потребовало отменить программу. Об этом конфликте рассказал телеканал NHK.

Правительство безвозмездно переведет 12,8 миллиарда иен (91 миллион долларов) странам, которые выступили против осуждающей спецоперацию резолюции ООН. Деньги выдаст Министерство иностранных дел в рамках программы поддержки развития. Например, 2,9 миллиарда иен (20 миллионов долларов) получит Лаос, 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов) Вьетнам, 1,6 миллиарда иен (11 миллионов долларов) Иран.

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«Объем грантов включает помощь через международные организации и помощь местным неправительственным организациям», — заявили в дипведомстве.

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Минфин Японии заявил, что такие гранты не помогут добиться стабильности в мире, и потребовал пересмотреть программу. МИД отказался это делать и объяснил, что помогает не странам, а их организациям. Насколько уместна помощь, решают в каждом конкретном случае.