МИД Грузии объяснил стремление страны в ЕС и НАТО

Константиниди напомнил, что одним из главных приоритетов внешнеполитического курса Тбилиси является европейский и евроатлантический курс. По его словам, грузинский народ выбрал это направление, поскольку оно касается возвращения в европейскую семью и ни в коей мере не нацелен против кого-либо, тем более против граждан Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, вступление Грузии в ЕС и НАТО гарантирует стране мир и развитие.