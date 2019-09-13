  • МИД Грузии объяснил стремление страны в ЕС и НАТО

    13 сентября 2019, 19:53

    Артур Блянихов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Грузии Владимир Константиниди объяснил стремление Тбилиси вступить в ЕС и Североатлантический Альянс. Дипломата процитировало RT.

    Константиниди напомнил, что одним из главных приоритетов внешнеполитического курса Тбилиси является европейский и евроатлантический курс. По его словам, грузинский народ выбрал это направление, поскольку оно касается возвращения в европейскую семью и ни в коей мере не нацелен против кого-либо, тем более против граждан Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, вступление Грузии в ЕС и НАТО гарантирует стране мир и развитие.