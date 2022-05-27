МИД Греции заявил о захвате Ираном двух греческих судов

В Персидском заливе иранские военные захватили два судна, которые шли под греческим флагом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Греции. Послу Ирана уже заявили протест.

В Греции причислили задержание судов к акту терроризма и осудили произошедшее. Страна потребовала немедленно освободить оба судна и их экипажи.

«Эти действия окажут особенно негативное влияние на двусторонние отношения, а также на отношения между ЕС и Ираном», — отметили в греческом МИД.

В министерстве уточнили, что вертолет ВМС Ирана приблизился к судну Delta Poseidon, находившемуся в международных водах. Вооруженные люди захватили его экипаж, среди членов которого были два гражданина Греции. Аналогичный инцидент произошел и на другом судне под греческим флагом с семью греками на борту.

МИД Греции посоветовал жителям страны воздержаться от поездок в Иран.