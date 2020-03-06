МИД Греции: Турция отправляет мигрантов к границам с Евросоюзом

По словам министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, турецкие власти несут ответственность за отправку мигрантов на границу. Он уточнил, что переместить решили не беженцев из сирийской провинции Идлиб, а давних жителей Турции.

Дендиас подчеркнул, что Евросоюз выступает категорически против использования людей в своих целях.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Анкара решила атаковать европейские страны открытой для мигрантов границей.