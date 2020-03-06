МИД Греции: Турция отправляет мигрантов к границам с Евросоюзом
Греческий МИД направил в Евросоюз доказательства о том, что Турция организовала массовые перемещения мигрантов. Их движение заметили на южной морской и сухопутной границе с Европой и Грецией. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По словам министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, турецкие власти несут ответственность за отправку мигрантов на границу. Он уточнил, что переместить решили не беженцев из сирийской провинции Идлиб, а давних жителей Турции.
Дендиас подчеркнул, что Евросоюз выступает категорически против использования людей в своих целях.
Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Анкара решила атаковать европейские страны открытой для мигрантов границей.